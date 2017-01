Veröffentlicht am 13. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besuch der Sternsinger und Neujahrsansprache im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen –

Das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion lautet „Gemeinsam für Gottes Schöpfung“. Dabei geht es um die Folgen des Klimawandels, vor allem in Kenia und ebenso weltweit. So kamen die Sternsinger Anfang Januar auch ins DRK Seniorenzentrum Altenkirchen. Sie überbrachten während der Andacht vom Diakon Thomas Bruchhagen den Segen ins Haus. Im Anschluss daran hielt Heimleiter Andreas Artelt während der Neujahrsansprache eine Rückschau auf 2016. Anders als in den vergangenen Jahren standen diesmal nicht die Weltpolitik und große sportliche Ereignisse im Mittelpunkt. Vielmehr erfolgte dieser Rückblick ganz speziell auf die Ereignisse im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen. Ob musikalische Veranstaltungen, Theater- und Musicalbesuche, die Karnevalsfeier sowie das Grill- und Sommerfest und Ausflüge an den Rhein und zum Kloster Marienstatt. An all dies und vieles mehr erinnerte man sich noch einmal gern während einer Fotoschau. Traditionell endete die Neujahrsbegrüßung im gut besuchten Café Mocca mit einem Sektumtrunk und einem kräftigen „Prosit Neujahr auf 2017“. (anar) Fotos: Artelt