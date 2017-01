Veröffentlicht am 13. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – Inklusion im Landkreis Altenkirchen und Kooperation mit dem Bezirk Flammersfeld – Gemeinsam mit der LEBENSHILFE (im Rahmen der „Aktion Mensch“) und dem Bezirk Flammersfeld bieten die LandFrauen Bezirk Altenkirchen am Dienstag, 31. Januar um 18:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus in Flammersfeld einen Vortrag mit Verkostung zum Thema „Genießen mit den Milchfrischen – Die süße Verführung“ an. Gudrun Franz-Greis von der Milag (Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V.) befasst sich im theoretischen Teil mit der Produktgruppe der „Milchfrischen“, zu denen Buttermilch, Joghurt, Kefir und Schmand gehören. Die Warenkunde wird in der Praxis mit der Herstellung von Desserts und deren Verkostung unterstrichen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Um Anmeldung wird bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681 7117 oder landfrauen-flammersfeld@gmx.de oder g.raeder@lebenshilfe-ak.de gebeten.