Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Wingendorf

Veröffentlicht am 12. Januar 2017 von wwa

KIRCHEN-WINGENDORF – Frontalzusammenstoß zweier Personenwagen – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurde der 69jährige Unfallverursacher verletzt. Der 69jährige befuhr am Mittwochnachmittag, 11. Januar, gegen 15:45 Uhr, mit seinem Fahrzeug die Höhenstraße von Katzwinkel kommend in Richtung Kirchen. Als der Verursacher an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen vorbeifahren wollte, übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 79jährigen Autofahrers. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich versetzt jeweils vorne links. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt 6.500 Euro geschätzt.