Veröffentlicht am 12. Januar 2017 von wwa

ALSDORF – Gegenverkehr übersehen – Eine 52jährige Autofahrerin beabsichtigte in Alsdorf von dem Schutzbacher Weg nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Auf der Hauptstraße hatte sich der Verkehr aufgrund einer defekten Schranke am Bahnübergang gestaut. Als ein Verkehrsteilnehmer auf der Hauptstraße eine Lücke ließ, um der 52jährigen das Einbiegen zu ermöglichen, übersah diese beim Einbiegen den Wagen einer ebenfalls 52jährigen, die auf der bevorrechtigten Hauptstraße in Richtung Betzdorf fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.