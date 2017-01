Veröffentlicht am 13. Januar 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Die LandFrauen bieten für 2017 wieder ein umfangreiches Programm – „Im Grunde sind es die Verbindungen mit Menschen, welche dem Leben seinen Wert geben“. Mit den Worten von W. v. Humboldt beginnt das Grußwort der Vorsitzenden Gerlinde Eschemann im Jahresprogramm des LandFrauenverbandes Frischer Wind e.V. für das Jahr 2017. Gesundheitskurse, Erste-Hilfe-Auffrischungen, Kreativ-, Strick- und Kochkurse, verschiedene Stadtführungen, Cocktailabende, Tages- und Mehrtagesfahrten bis hin zu politischen Diskussionsabenden sind nur ein Teil des breitgefächerten Angebotes, zu dem auch Nichtmitglieder herzlich willkommen sind. Besonders hinzuweisen ist auf den Infoabend des Projektchores am 23. Januar im Dorfgemeinschaftshaus in Eichelhardt. Nach dem erfolgreichen Auftritt beim LandFrauenTag 2016 zum ersten Geburtstag des LandFrauenverbandes Frischer Wind e.V. wurde der Wunsch geäußert, den Projektchor aufrecht zu erhalten. Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit im Bezirk Hamm, an einem Theater-Workshop teilzunehmen. Das erste Treffen ist am 13. April ab 18:00 Uhr im Kulturhaus in Hamm. Die diesjährige Studienfahrt im Mai nach Portugal ist bereits ausgebucht. Ein Highlight wird zweifelsohne das Jubiläumsjahr 2018. Dann feiern die LandFrauen 90 Jahre LandFrauenarbeit im Kreis Altenkirchen.

Viele besondere Events sind in Planung und ein Höhepunkt wird die Studienreise nach Südafrika sein. Der diesjährige große LandFrauen-Wandertag wird am Sonntag, dem 08. Oktober vom Bezirk Weyerbusch ausgerichtet. Nähere Infos dazu werden noch in der Presse bekannt gegeben und sind im Programmheft auf Seite 25 zu finden. Die Programme wurden gemeinsam mit dem Mitgliedsausweise an alle Mitglieder verteilt. In verschiedenen Institutionen und Banken liegen sie auch öffentlich aus. Infos gibt es außerdem unter www.landfrauen-frischer-wind.de oder per Email: landfrauen-frischer-wind@t-online.de.