NEUWIED – AfD-Kreistreffen in Neuwied am Freitag, 13. Januar, AfD beginnt Jahr der Entscheidung – Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) im Kreis Neuwied lädt alle Mitglieder und Freunde der AfD und alle interessierten Bürger zum offenen Kreistreffen am Freitag, 13. Januar ein.

Die Veranstaltung findet in Neuwied statt und beginnt um 19:00 Uhr, den Veranstaltungsort können Interessenten via Email an info@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen.

„Das Jahr 2017 wird mit der anstehenden Bundestagswahl in jedem Fall ein Jahr der Entscheidung für unsere AfD und für Deutschland“ erklärt dazu der Kreisvorsitzende Dr. Jan Bollinger, MdL. Wir möchten unseren Mitgliedern und Freunden einen Überblick über den aktuellen Stand unseres Programmentwicklungsprozesses für unser Wahlprogramm zur anstehenden Bundestagswahl geben.

Als Gastrednerin des Abends spricht Nicole Höchst aus Speyer, Mitglied der AfD-Bundesprogrammkommission und Leiterin des Bundesfachausschusses und Landesfachausschusses „Land des Geistes“.

Eine anschließende Diskussion ist ausdrücklich erwünscht. Anschließend haben Mitglieder und Interessenten die Gelegenheit zum Gespräch mit dem Kreisvorstand in ungezwungener Atmosphäre.