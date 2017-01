Veröffentlicht am 13. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendbildungsfahrt nach Rotterdam und Den Haag – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit den Jugendpflegen der Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen und der Schulsozialarbeit der IGS Betzdorf/Kirchen in den Osterferien eine Jugendbildungsfahrt nach Rotterdam und Den Haag an.

Die Fahrt findet in der Zeit vom 9. bis 13. April statt. Mit der Bahn ab Bahnhof Wissen geht es los Richtung Rotterdam. Dort wird in den bekannten Kubushäusern übernachtet. Auf dem Programm stehen unter anderem Stadtrundgänge in Rotterdam und Den Haag, sowie eine Hafenrundfahrt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Museen, die das Programm abrunden werden.

Der Teilnehmerbetrag beträgt 225 Euro, inklusive Bahnfahrt, Übernachtungen/Frühstück, Programmpunkte, Betreuung, Fahrten im Nahverkehr und vieles mehr. Interessierte können sich beim Jugendamt der Kreisverwaltung unter Telefon: 02681 81-2541 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de anmelden.