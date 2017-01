Veröffentlicht am 12. Januar 2017 von wwa

BONN – Fotofahndung: Versuchter „Einkauf“ mit gestohlener Kreditkarte – Die Bonner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung – Am 26. Oktober 2016 soll ein bislang unbekannter Mann versucht haben, mit einer als gestohlen gemeldeten Kreditkarte Waren in einem Baumarkt in Bonn einzukaufen. Der Einkauf misslang durch die falsche mehrmalige PIN-Eingabe. Die Waren verblieben somit an der Kasse des Geschäftes.

Während des Einkaufs wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera fotografiert. Dieses Foto veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt den Mann? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 24, unter der Rufnummer: 0228 15-0 entgegen.