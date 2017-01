Veröffentlicht am 12. Januar 2017 von wwa

REGION – Erwin Rüddel wirbt für Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ – „Das Leben und Praktizieren von Demokratie ist sowohl eine Chance als auch eine Aufgabe in unserer Kultur und Gesellschaft“, äußert CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel zum Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Durch den Deutschen Bundestag ist für das Haushaltsjahr 2017 das Programm auf

104,5 Millionen Euro aufgestockt worden. Neben der Weiterentwicklung des Programms geht es auch um neue Projekte. So findet bis zum 10. Februar 2017 ein weiteres Interessenbekundungsverfahren für Kommunen und Landkreise statt, die als lokale „Partnerschaften für Demokratie“ aktiv werden wollen. In diesen Partnerschaften kommen Verantwortliche aus der kommunalen Politik und Verwaltung sowie Aktive aus der Zivilgesellschaft – aus Vereinen und Verbänden über Kirchen bis hin zu bürgerschaftlich Engagierten – zusammen. Sie entwickeln gemeinsam anhand der lokalen Gegebenheiten und Problemlagen eine auf die konkrete Situation vor Ort abgestimmte Strategie. Für weitere Programmbereiche erfolgen Interessenbekundungsverfahren im ersten Quartal 2017. Weitergehende Informationen sowie die Förderrichtlinien gibt es unter www.demokratie-leben.de/. Dort sind auch die erforderlichen Unterlagen am Interessenbekundungsverfahren aufzurufen.