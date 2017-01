Veröffentlicht am 11. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Trauergruppenangebot des Hospizvereins Altenkirchen – Meiner Trauer Zeit – Raum – Stimme geben – Der Hospizverein Altenkirchen bietet von März bis Juli 2017 an zehn Abenden eine geschlossene Trauergruppe in Kooperation mit der katholischen Gemeinde St. Jakobus und dem Bildungswerk der Erzdiözese Köln an Veranstaltungsort wird der Pfarrsaal der kath. Kirche St. Joseph in Weyerbusch sein.

Unser ganzes Leben lang begegnen wir der Trauer. Im Wechsel der Jahre sind wir in je eigener Weise damit konfrontiert, „abschiedlich leben zu lernen“. Eine tiefe seelische Erschütterung kann der Tod eines Angehörigen oder zugehörigen Menschen auslösen. Nichts ist mehr so, wie es war! Diese Lebenskrise stellt eine Herausforderung dar. Wir sind verunsichert, suchen Orientierung und Halt. Um mit dieser Trauer leben zu lernen, bieten wir diesen Gesprächskreis an, in dem die Möglichkeit besteht, im geschützten Rahmen über das Ereignis zu sprechen. Durch den Austausch mit ähnlich Betroffenen eröffnet sich die Erfahrung von Verständnis und Solidarität. Im Durchleben der Trauer wird es möglich den Verlust anzunehmen und neue Kraft zu gewinnen.

Schwester Barbara Schulenberg FC, Seelsorgerin im Pastoralen Dienst, Geistliche Begleitung, Trauerbegleiterin und Erika Gierich, Hospizkoordinatorin, Hospizverein Altenkirchen werden die Trauergruppe leiten und begleiten. Kontakt –Information-Anmeldung: Hospizverein Altenkirchen 02681/879658. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme zu einem Vorgespräch.