Veröffentlicht am 11. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erneuter starker Wintereinbruch mit Schnee und Eisglätte führen zu massiven Abfuhrproblemen – Der erneute heftige Wintereinbruch erschwert die Müllabfuhr zum Teil erheblich und hat sie am heutigen Tage gänzlich zum Erliegen gebracht. Daher bittet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass die gewohnten Abfuhrzeiten nicht eingehalten werden können. Das beauftragte Unternehmen bemüht sich, alle Gefäße nachträglich zu leeren. Dies wird sich allerdings in einigen Gebieten auch über einen Arbeitstag hinaus verschieben und ggf. bis Samstag andauern. Betroffen sind alle vier Abfallfraktionen/ Mülltonnen sowie die Sperrabfallabfuhr und Elektronikschrottabholung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den AWB Altenkirchen unter 02681 813033 oder per Email an: abfallberatung@awb-kreis-ak.de