Veröffentlicht am 11. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fit fürs Büro! – Crashkurs „Tabellenkalkulation mit Excel“ – Einen Schnelleinstieg in die die Tabellenkalkulation mit Excel bietet der aktuelle Crashkurs der Kreisvolkshochschule am Donnerstag, 26. Januar und Donnerstag, den 2. Februar in Altenkirchen. Dieser Kurs wendet sich an Teilnehmer ohne oder mit geringen Kenntnissen in der Tabellenkalkulation mit Excel. Kursinhalte sind das Erstellen von Tabellen sowie das Formatieren und Speichern, das Einrichten einfacher Berechnungen mit Summenfunktion, Subtraktion oder Multiplikation und die Integration von Grafiken. Anhand praxisnaher Beispiele werden systematische Excel-Kenntnisse vermittelt und in Übungseinheiten, in denen Berechnungen selbstständig erstellt werden, gefestigt. Der Kurs unter der Leitung von Werner Zapatka findet an zwei Donnerstagen jeweils in der Zeit von 17:45 bis 21:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 0 26 81 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.