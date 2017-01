Veröffentlicht am 12. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vorträge rund um die Gesundheit – Kreisvolkshochschule bietet neue Reihe an – Auch im gerade begonnenen Semester bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen wieder mehrere Vorträge rund um die Gesundheit an. Das Spektrum reicht von Themen wie Psychosomatik oder Blut bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vortrag Psycho-Somatik am Donnerstag, 26. Januar, von 19:30 bis circa 21:00 Uhr. Viele Menschen leiden an subjektiv spürbaren Erkrankungen, wie Muskelschmerzen oder Magen-Darmverstimmungen, doch objektiv kann der Arzt nichts finden. Schnell macht sich die nicht unbegründete Angst breit, in eine „Psycho-Schublade“ gesteckt zu werden. Noch schlimmer, wenn jemand schon in dieser „Lade“ steckt und entsprechend mit Psychopharmaka behandelt wird. Denn viele müssen nicht mit chemischen Drogen behandelt werden, vielmehr geht es um ein Erkennen der Ursache des Leidens und die Verbindung von körperlichen Symptomen zur Psyche. Es existieren Verbindungen von der Psyche zum Körper, als auch umgekehrt. Und das ist völlig normal.

Vortrag Schmerztherapie – verschiedene Möglichkeiten, dem körperlichen Schmerz zu entkommen am Donnerstag, 9. Februar, von 19:30 bis circa 21:00 Uhr. Nach Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs, sind Rückenschmerzen die verbreitetsten Verursacher für eine massive Einschränkung der Lebensqualität. Aber nicht nur der Rücken schmerzt. Oft sind es auch die Knie, Daumen und die kleinen Fingergelenke, welche ein Zupacken oder ein munter drauf los wandern verhindern. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die verschiedenen Schmerzerkrankungen und sprechen dann über die umfangreichen Möglichkeiten, ihnen zu begegnen.

Reizdarm – Magen-Darm-Erkrankungen erkennen und behandeln am Donnerstag, 9. März, von 19:30 bis circa 21:00 Uhr. Wenn die Mitte unseres Körpers gestört ist, hat das massiven Einfluss auf die Energiebilanz und das Wohl-Fühlen. Viele Menschen haben einen sogenannten Reizdarm. Aber, was bedeutet das und was verbirgt sich hinter dieser Diagnose? Leider umfasst sie viele Möglichkeiten von Darmstörungen. Allen ist eines gemeinsam, wir bekommen sie nicht in den Griff, wenn wir etwas probiotischen Joghurt essen oder eine Schachtel guter Darmkeime einnehmen. Außerdem ist man mittlerweile dem Phänomen der, „Fehlbesiedelung des Dünndarmes mit Dickdarmbakterien“ auf der Spur. Außerdem gibt es die bislang meist unbeachtete Möglichkeit der Oligosaccharid-Unverträglichkeit. Referent der Vorträge ist Heiko Christmann, ein Heilpraktiker aus Hamm. Die Teilnehmergebühr beträgt jeweils 5 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Telefon: 0 26 81 81-2211 oder -2212 sowie unter der Email-Adresse kvhs@kreis-ak.de.