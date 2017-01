Pferdeanhänger in Zaun gedrückt – Polizei sucht Täter und Zeugen

Veröffentlicht am 10. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Polizei sucht Unfallverursacher – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Sonntag, 08. Januar, gegen 02:43 Uhr, mit seinem PKW (dunkle Limousine) den Finkenweg in Bruchertseifen in Richtung Friedhofsweg.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen abgestellten Pferdeanhänger, wobei dieser noch gegen einen Zaun geschoben wurde. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 1.000 Euro. Hinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten.