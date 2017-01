Großer Stein auf der Strasse beschädigt Fahrzeuge

Veröffentlicht am 10. Januar 2017 von wwa

MEUDT-EISEN – Verkehrsunfall auf der L 300 – weiterer Geschädigter gesucht – Bereits am Donnerstag, 05. Januar, um 18:30 Uhr, kam es auf der L 300 zwischen den Ortschaften Meudt und Herschbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei überfuhr ein Pkw in Fahrtrichtung Herschbach, kurz vor der Einmündung nach Eisen, einen faustgroßen Naturstein und beschädigte sich zwei Reifen. Nach Angaben der Geschädigten müsste noch ein zweiter Fahrer über diesen Stein gefahren sein. Die Polizei in Westerburg bittet um Meldung des möglichen Geschädigten oder Hinweise zum Verlierer des Natursteins unter 02663 9805 0.