Anhänger mit Jagdkanzel entwendet

Veröffentlicht am 10. Januar 2017 von wwa

BEROD – Anhänger entwendet – In der Zeit von Samstag bis Sonntag, 07. bis 08. Januar, zwischen 16:00 und 10:30 Uhr, wurde in einem Waldstück in Berod bei Wallmerod ein Anhänger der Marke Westfalia-Werke entwendet. Auf dem Anhänger war eine mobile Jagdkanzel aufgesetzt. Beim Abtransport durch den oder die Täter fiel die Kanzel in einem Kurvenbereich auf den Waldweg. Es ist nicht auszuschließen, dass der gesamte Anhänger auf die Seite fiel und auch das Zugfahrzeug beschädigt wurde. Die Polizei in Westerburg bittet um Hinweise von Zeugen, die den Abtransport möglicherweise beobachtet haben unter 02663/9805 0.