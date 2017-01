Veröffentlicht am 10. Januar 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Gemütlicher Abend des Fördervereins des SSV Weyerbusch steht kurz bevor – Der Förderverein des SSV Weyerbusch lädt zum gemütlichen Abend ein. Am Samstag, 14. Januar ab 19:30 Uhr findet der gemütliche Abend des Fördervereins des SSV Weyerbusch im Bürgerhaus Sonnenhof in Weyerbusch statt. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner des SSV Weyerbusch herzlich eingeladen. Die Vorbereitungen in den einzelnen Abteilungen und Mannschaften laufen seit Wochen auf Hochtouren und die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Ein Höhepunkt des Abends ist Kür des Sportlers oder die Sportlerin des Jahres sowie Fußballer und Fußballerin des Jahres. Daneben wartet eine große Tombola auf die Gewinner. Der Förderverein sorgt für Speisen und Getränke und bietet zudem eine Cocktailbar an. Die Ehrungen für langjährige Mitglieder finden auf der Jahreshauptversammlung des SSV Weyerbusch Ende März statt.