SPORTING Taekwondo holt in Luxemburg sechs Medaillen

ALTENKIRCHEN – Sechs Medaillen in Luxemburg – SPORTING Taekwondo triumphiert international – Grevenmacher (Luxemburg) – Für sechs Kämpfer des erfolgreichen Vereins SPORTING Taekwondo gab es einen Auslandseinsatz. Es ging nach Luxemburg, um internationale Kampferfahrungen zu sammeln und sich Trophäen zu erkämpfen. Maxim Becker belegte in der höheren Gewichtsklasse, bedingt durch Gegnermangel in seiner Gewichtsklasse, einen dritten Platz. Daniil Meyer konnte in der ersten Runde noch nicht richtig in den Kampf finden. Dieses Zögern zog sich bis in die letzte Runde hin. Hier drehte er noch einmal richtig auf und konnte durch dominantere Kampfführung und dem Erzielen einiger Kopftreffer den Kampf letztlich sicher für sich entscheiden.

Allaa Fidheeh brachte bereits in der ersten Runde des Halbfinales einen Kopftreffer an. Er baute seine Führung weiterhin aus und gewann letztlich deutlich mit 13:1 aus Überlegenheit vorzeitig (Technischer KO). Im Finale gegen Griechenland gab er eine erst erkämpfte Führung schließlich ab und konnte trotz guter Kampfführung nur den zweiten Platz erreichen.

Ilias Fdil gab sich große Mühe, das Turnier erfolgreich hinter sich zu bringen. Im Finale machte es ihm ein offensiver Gegner deutlich schwer. Bis zum Ende hin versuchte der SPORTING-Kämpfer die Führung an sich zu reißen, was letztlich leider nicht gelang. Raphael Jaschin brauchte einige Anläufe, um seinen Finalgegner zu studieren. Relativ schnell fand er doch ein Konzept, um mehrere Kopftreffer an den längeren Kontrahenten anzubringen und sich so ebenfalls den ersten Platz zu sichern.

Justin Grützmacher war seinem Gegner aus Griechenland stark überlegen und ließ ihm keinerlei Ambitionen, die Führung zu drehen. Ein weites Repertoire an getroffenen Techniken verhalf ihm so zu enormem Respekt des Kontrahenten und einem verdienten ersten Platz.