KIRCHEN – Das Wandermix-Programm der „Siegperle“ kommt sehr gut an – Das neue Jahr ist gerade mal eine Woche alt und die Anmeldungen zu den vielseitigen Vereinsangeboten der Wanderfreunde „Siegperle“ gehen beim Vorsitzenden Sven Wolff auch weiterhin in ungebrochen hoher Zahl ein. Die vereinseigene Broschüre „Sport für Jedermann“ im A5-Format mit allen Wanderterminen der näheren Umgebung, für welche auch eine IVV- bzw. EVG-Wertung ermöglicht wird, ist diesmal stolze 40 Seiten dick. Hierin finden die Wanderinteressierten auch alle geplanten Siegperle-Aktivitäten und Wanderfahrten. „Wir sind sehr glücklich, dass der von uns ausgetüftelte Mix an Wanderungen und Rahmenprogramm so gut ankommt“, freut sich Siegperle-Chef Wolff. Im 1. Halbjahr bis einschließlich Juli sind u. a. Ausflüge zu großen Wandertagen in den Regionen der Westpfalz, Gießen, Landstuhler Bruch, Nationalpark Hunsrück-Hochwald, Odenwald und Taunus geplant. Abgerundet werden die Tagestouren durch Besichtigungen und geselligem Beisammensein. Ob eine Einkehr in der bekannten Zehntscheune in Herrstein, einer Kostümführung durch die Stadt Gießen, einem Aufenthalt in Bad Münster am Stein und in Koblenz, einer Einkehr im Brauhaus der Abtei Marienstatt oder einem Besuch des Palmengartens in Frankfurt, bei den reiselustigen „Siegperlen“ steht neben dem Wandererlebnis auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm immer hoch im Kurs. Kurzerhand wurde seitens des Vereins bereits auf die große Anmeldewelle reagiert und Busse mit höheren Sitzplatzkapazitäten geordert, so kommen erstmals auch 57- bzw. sogar 78-Sitzer zum Einsatz. Aktuell sind Anmeldungen größtenteils noch auf Wartelisten über Sven Wolff, Telefon: 0 27 41 69 72 oder Email an siegperle@aol.com möglich. Dazu sind auch Nichtmitglieder und Vereinsinteressierte, wie immer, jederzeit herzlich eingeladen. Auch können bei Wolff die neuen Vereinsbroschüren kostenlos angefordert werden.

Weitere Highlights werden eine Vereinswanderung „Siegen zu neuen Ufern“, eine Ferienspaßfahrt zum Movie-Park Germany nach Bottrop, ein Sommer-Helferessen sowie eine Mehrtagesfahrt in die Oberpfalz vom 03. bis 10.09.2017 (aktuell nur noch 3 Plätze frei!) sein. Unter Rücksichtnahme auf das Konzert des MGV „Liederkranz“ mit den Don Kosaken in Kirchen wurde zudem der Termin für die Jahreshauptversammlung der „Siegperle“ auf Samstag, den 08. April um 16:00 Uhr im Bürgerhaus Katzenbach geändert.