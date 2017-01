Veröffentlicht am 9. Januar 2017 von wwa

WISSEN – SSV Ladies ziehen „Wölfen“ den Zahn – SSV95 Wissen – SF 09 Puderbach 29:19 (14:9) – Im ersten Heimspiel kamen die SSV Damen zu einem ungefährdeten Sieg gegen die Sportfreunde aus Puderbach. Auf Grund der ferienbedingten Unterbrechung und ohne Trainingsmöglichkeit im neuen Jahr, da der Kreis trotz Anfrage keine Sporthalle zur Verfügung stellte und somit dem Breitensport einen „Bärendienst“ erwies, wusste man nicht so genau, ob und welche Auswirkungen dies auf die Leistung der Mannschaft haben würde.

Zu Beginn des Spiels gelangen immer wieder leichte Ballgewinne, welche in Tempogegenstößen zu Toren umgemünzt werden konnten. Darüber hinaus konnte häufig mit Einzelaktionen gepunktet werden, um somit schnell in Führung zu gehen und diese bis zur Halbzeitpause auf 5 Tore auszubauen.

In der Halbzeitpause analysierte man die wichtigsten Punkte und nahm sich vor, das Abwehrverhalten zu verbessern und im Angriff konzentrierter und überlegter zu Werke zu gehen.

Dies gelang nur zum Teil und somit stellte sich die zweite Halbzeit überwiegend so wie die erste dar. Dennoch bot man eine ansehnliche Leistung und einen deutlichen und zu keiner Zeit gefährdeten Sieg zum Start ins neue Jahr. Man merkte den Damen des SSV die Pause insbesondere in Abwehrverbund, dem gebundenen Spiel im Angriff und vor allen Dingen beim Ausnutzen der zahlreichen Torchancen an; denn das Ergebnis hätte weitaus höher zu Gunsten des SSV ausfallen können. Es gilt in den nächsten Trainingseinheiten, vor allem in Hinblick auf die Spiele gegen Arzheim und Neustadt, die Ballsicherheit und die Automatismen wieder herauszuarbeiten.

Es spielten: Christina Leidig, Lorena Lampmann – Talisa Berger (2), Katharina Buhr, Antonia Germann, Larissa Henrich (1), Viola Hild (3), Elena Hombach (1), Lisa Kudlik (5), Alexandra Müller (3), Tanja Quast (5), Johanna Schmidt (11/2).