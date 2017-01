A K T U E L L – Zwei Brände am Sonntagabend in Bad Marienberg und Hahn

Veröffentlicht am 9. Januar 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Zwei Brände am Sonntagabend in Bad Marienberg und Hahn – Der Polizei in Hachenburg wurde am Sonntag, 08. Januar, gegen 21:30 Uhr die Auslösung der Brandmeldeanlage vom Wildparkhotel in Bad Marienberg durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt. Durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr wurde eine Wärmeentwicklung im Bereich des Kamines vom Hotel festgestellt. Vorsorglich wurden daher alle 45 Gäste sowie Beschäftigten des Hotels evakuiert. Die Wärmeentwicklung verlosch ohne Eingreifen der Feuerwehr selbstständig. Die genaue Ursache steht noch nicht fest.

Nach Beendigung der Maßnahmen vor Ort konnten alle Gäste ihre Zimmer wieder beziehen. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt, Gebäudeschaden entstand nach Aussage der Polizei nicht.

Hahn bei Bad Marienberg – Während die Einsatzmaßnahmen in Bad Marienberg noch andauerten, wurde gegen 22:12 Uhr der Brand eines Wohnhaues in der Hauptstraße in Hahn bei Bad Marienberg gemeldet.

Dort geriet, vermutlich durch einen technischen Defekt, eine Heizdecke im Bett von einem der Hausbewohner in Brand. Beide im Haus anwesenden Bewohner wurden durch einen Brandmelder auf das Feuer aufmerksam und verließen unverletzt das Gebäude rechtzeitig und alarmierten die Feuerwehr. Der Sachschaden wurde durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr auf das Schlafzimmer begrenzt.