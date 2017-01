Veröffentlicht am 9. Januar 2017 von wwa

WISSEN – Kölsche Nacht im närrischen kulturWERK Wissen – Programm der absoluten Spitzenklasse – Am Samstag, 18. Februar um 19:11 heißt es: Vorhang auf zur Kölschen Nacht im NÄRRISCHEN kulturWERKwissen unter der Regentschaft seiner Tollität Prinz Michael II. und Kinderprinzessin Larice I.

Das erste große Highlight der Session wird die“ Kölsche Nacht“ im närrischen kulturWERK Wissen sein. Sitzungspräsident Jürgen Thielmann führt durch ein Programm, das in der Region seines gleichen sucht. Immerhin steht hinter vielen Programmpunkten die erfolgreiche Veranstaltungsagentur „Alaaaf“ um Humorist und Entertainer Guido Cantz. Und das verspricht natürlich ein erstklassiges Programm mit originalen des Kölner Karnevals. Nach dem Einmarsch mit der Stadt-und Feuerwehrkapelle Wissen und der gesamten KG geht’s Schlag auf Schlag. So kommt mit „Die Erdnuss“ am Anfang bereits Stimmung auf. Der Humorist bekannt aus den Fernsehsitzungen aller namhaften Sender setzt mit seiner unnachahmlichen Art direkt die passende Duftmarke. Ein Redner der den Witz nicht erzählt, sondern lebt. Er gehört mittlerweile zur ersten Riege der Redner im Kölner Karneval.

Ausbilder Schmidt. Er gilt als der härteste Redner der kölschen Szene, wenn nicht sogar Deutschlands. Mit seiner eigenen Art nimmt er das Militär uns alles was so drum herum ist aufs Korn. Ein Highlight jeder Sitzung. John Doyle: Der Comedy Newcomer, mit dem Senkrechtstart 2015. 2015 erstmals als Redner in Köln auf der Bühne, heute nicht mehr wegzudenken. Er nimmt alles auf die Schippe was sich bewegt. Ebenfalls konnte in diesem Jahr Tante Erna und Heinz Rüdiger von Holliewald verpflichtet werden. Bei ihren Walk-Acts quer durchs Publikum gehen den beiden nie die Themen aus.

Was wäre eine Kölsche Nacht ohne Kölsche Tön? Die Werstener Showfanfaren: Sie werden das Publikum mit karnevalistischem Big Band Sound in absoluter Perfektion von den Stühlen reißen. Die Presse beschreibt diese Truppe als „James Last im Karneval. Stehende Ovationen schon kurz nach Beginn des spektakulären Auftritts“. Hanak: Die Kultband aus Kölle. Unzählige Hits stehen auf Ihrer Liste. Zum Mitsingen, schunkeln, tanzen und abrocken. Sie feiern Premiere im KulturWERK. Mit „Hännes“ und der Sitzungsband „Dancing Band Sunshine“ sorgen zwei beliebte Bands aus der Region für beste Stimmung. „Hännes“ das sind sechs echte Vollblutmusiker in der Szene bestens bekannt. Sie präsentieren mit großer Liebe zum Detail die Lieder der kölschen Idole „Bläck Fööss“, „Höhner“, „Paveier“, „Räuber“, „Brings“ , Klöngelköpp,etc. in perfekter Manier.

The Dolls Company: Akrobatisches, karnevalistisches Spektakel auf der Bühne. So was gab es noch nie auf den Wissener Karbevalsbrettern. Lebende Puppen gepaart mit Witz, Akrobatik und Comedy. Das muss man gesehen haben. Darüber zu schreiben oder erzählen ist schwer. Die „Dancing Band Sunshine“ eine erprobte Karnevals- und Sitzungsband wird während des Programms gekonnt die musikalische Begleitung übernehmen und im Anschluss der „Kölschen Nacht“ zum Tanz aufspielen.

Zur Musik gehört auch Tanz – und beim Wissener Karneval dürfen Schau- und Polkatänze der drei Tanzcorps der KG Wissen, die bei den letzten Deutschen Meisterschaften im November 2016 einmal Gold und einmal Silber holten, nicht fehlen.

Das Publikum kann sich auf ein stimmungsgeladenes Top-Programm freuen. Tickets zum Preis von 24,– p.P. zzgl. VVK Gebühr sind ab sofort erhältlich bei: der buchladen, Maria Bastian Erll, Maarstrasse, 57537 Wissen, Tel. 02742-1874. Das beste zum Schluss: Kaufen Sie als Gruppe 15 Karten auf einmal – als- kostenlose Zugabe bekommen Sie einen Gutschein über ein 10 Liter Faß Kölsch, den Sie auf der „Kölschen Nacht“ einlösen können.