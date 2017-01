SG Altenkirchen/Neitersen gewinnt Hallen Verbandsgemeinde Pokal

Veröffentlicht am 8. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spielgemeinschaft Altenkirchen/Neitersen holt mit der Ersten + Zweiten Fußballmannschaft den Hallen-Verbandsgemeinde-Pokal der Verbandsgemeinde Altenkirchen – Sonntagvormittag, 08. Januar, spielten fünf Mannschaften um den Hallen VG Pokal der Zweiten Mannschaften. Nachdem Ingelbach/Borod-Mudenbach abgesagt hatte wurde nicht mehr in zwei Dreiergruppen gespielt sondern jeder gegen jeden. Im Turnier standen somit der SC Union Berod-Wahlrod, die SG Altenkirchen/Neitersen, SG Niedererbach/Niederhausen, SSV Weyerbusch und SSV Almersbach-Fluterschen. Die SG Altenkirchen/Neitersen II gewann jede Begegnung und belegte somit mit 19:2 Toren, 12 Punkten den ersten Platz und gewann den VG Pokal. Platz zwei belegte der SSV Weyerbusch mit 16:5 Toren und neun Punkten. Auf Platz drei kam der SC Union Berod-Wahlrod mit 12:14 Toren und sechs Punkten. Platz vier erreichte der SSV Almersbach-Fluterschen mit 5:16 Toren und drei Punkten. Schlusslicht machte die SG Niedererbach/Niederhausen mit 3:18 Toren und null Punkten.

Bei den Ersten Mannschaften waren alle sieben Mannschaften zum Nachmittagsturnier angetreten. In der Gruppe A spielten SC Union Berod-Wahlrod, SG Altenkirchen/Neitersen uns SSV Weyerbusch. In der Gruppe B SG Niedererbach/Niederhausen, SG Ingelbach/Borod-Mudenbach, SG Eichelhardt/Bruchertseifen und SSV Almersbach-Fluterschen. In der Gruppe A belegte SG Altenkirchen/Neitersen Platz eins mit 4:1 Toren und sechs Punkten, Platz zwei mit 5:2 Toren und drei Punkten SC Union Berod-Wahlrod und Platz drei mit 0:6 Toren und null Punkten SSV Weyerbusch. In der Gruppe B gewann mit 5:1 Toren und neun Punkten die SG Niedererbach/Niederhausen. Platz zwei belegte in der Vorrunde mit 9:4 Toren und sechs Punkten der SSV Almersbach-Fluterschen. Platz drei ging mit 5:8 Toren und einem Punkt an die SG Eichelhardt/Bruchertseifen. Platz vier belegte mit 1:9 Toren und einem Punkt die SG Ingelbach/Borod-Mudenbach.

Im Halbfinale gewann die SG Altenkirchen/Neitersen gegen den SSV Almersbach-Fluterschen mit 3:1. Das zweite Halbfinalspiel gewann der SD Union Berod-Wahlrod gegen die SG Niedererbach/Niederhausen mit 5:0. Das Spiel um Platz drei bestritten somit der SSV Almersbach-Fluterschen gegen die SG Niedererbach/Niederhausen. Mit 1:0 sicherte sich kurz vor Spielende Almersbach-Fluterschen. Das Endspiel zwischen Altenkirchen/Neitersen und Union Berod-Wahlrod stand ebenfalls bis kurz vor Spielende auf Messers Schneide. Letztlich gelang Altenkirchen/Neitersen der Siegtreffer.

Die Preise und den Pokal überreichten der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber und Joachim Nöller. (wwa) Fotos: Wachow