Trickdiebe in der Seniorenresidenz aktiv

HAMM/SIEG – Trickdiebstahl in Hamm (Sieg), Am neuen Friedhof – Samstag, 07. Januar, kam es gegen 13:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus (Seniorenresidenz) zu einem Trickdiebstahl. Nach den Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich eine junge Frau, circa 25 Jahre alt, unter dem Vorwand, an Diabetes zu leiden, Zutritt zu einer Wohnung. Während ein Bewohner durch die Täterin abgelenkt wurde, betrat ein Mann im Alter von etwa 30 Jahren die Räumlichkeiten und entwendete diverse Gegenstände.

Anschließend verließen die beiden Täter die Wohnung. Der Diebstahl wurde erst kurz danach bemerkt. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei den Tätern um Südosteuropäer gehandelt haben. Diese versuchten auch, auf die gleiche Art und Weise in weitere Wohnungen des Hauses zu gelangen.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wird vor der geschilderten oder einer ähnlichen Tatausführung gewarnt und um erhöhte Wachsamkeit gebeten.