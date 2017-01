Veröffentlicht am 8. Januar 2017 von wwa

HASSELBACH – Auffahrunfall auf der B 8 in Hasselbach – Eine Person verletzt –Samstagmittag, 07. Januar, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Hasselbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach den Erkenntnissen der Polizei befuhren zwei Personenwagen die Bundesstraße 8, die Kölner Straße, aus Richtung Kircheib kommend, in Fahrtrichtung Weyerbusch.

In der Gemarkung Hasselbach beabsichtigte der Fahrzeugführer des vorausfahrenden Pkw nach links, in die Schulstraße, abzubiegen. Hierzu verringerte er die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges. Der 26jährige Fahrer des nachfolgenden Pkw fuhr daraufhin auf das abbremsende Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 66jährige Fahrer des vorausfahrenden Pkw Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 8.000.