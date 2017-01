Veröffentlicht am 8. Januar 2017 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Wohnhausbrand in Bruchertseifen – Sonntagmorgen, 08. Januar, wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen und der Leitstelle Montabaur gegen 01:20 Uhr der Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienwohnhauses im Postweg in Bruchertseifen gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte, die bei der Anfahrt mit extremen Glatteis auf den Straßen zu kämpfen hatten, fest, dass das Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten war. Die zu diesem Zeitpunkt einzige Bewohnerin des Anwesens hatte das Gebäude eigenständig verlassen. Sie wurde nicht verletzt.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Feuerwehren Hamm (Sieg) und Wissen. Weiterhin waren Kräfte des DRK und Beamte der PI Altenkirchen im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 09.00 Uhr an.