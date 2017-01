Falkner nimmt sich verunglückten Mäusebussard an

Veröffentlicht am 8. Januar 2017 von wwa

HOCHSTADT – Verkehrsunfall mit Greifvogel – Mäusebussard überlebt Kollision mit Personenwagen – Am Samstagmittag, 07. Januar, um 12:34 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße zwischen Freimersheim und Hochstadt ein Verkehrsunfall mit einem Greifvogel. Der kollidierte mit einem vorbeifahrenden Personenwagen. Der Außenspiegel wurde leicht beschädigt. Die Kosten schätzt die Polizei auf circa 150 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde das verletzte Tier vor Ort gefunden. Nach Rücksprache mit einem Falkner durch die Streife eingefangen und an ihn überstellt. Der Falkner stellte zweifelsfrei fest, dass es sich um einen circa einjährigen Mäusebussard handelt, der nur leicht verletzt wurde. Der Falkner nahm das Tier in Obhut und wird es bis zu seiner Genesung pflegen. Danach wird das Tier wieder in die freie Wildbahn entlassen.