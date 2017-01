Veröffentlicht am 8. Januar 2017 von wwa

KÖLBINGEN Personenwagen brennt in Kölbingen – Samstagabend, 07. Januar, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der K73, kurz vor Kölbingen, infolge eines technischen Defektes, zu einem Fahrzeugbrand. Die Feuerwehren Westerburg, Kölbingen und Brandscheid nahmen sich der Sache an und löschten den Brand. Am Fahrzeug, so die Polizei, entstand Schaden von circa 1.000 Euro. Zudem wurde durch den Brand die Teerdecke der Fahrbahn leicht beschädigt. Die Brandstelle musste durch die Straßenmeisterei anschließend gestreut werden, da das Löschwasser direkt gefror.