7. Januar 2017

HACHENBURG – Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeiwirkung in Hachenburg – Am Donnerstagnachmittag, 05. Januar, um 17:49 Uhr ereignete sich in Hachenburg, in der Koblenzer Straße auf dem dortigen REWE-Parkplatz ein Verkehrsunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein 41jähriger Autofahrer stieß beim rückwärtigen Ausparken gegen einen abgestellten PKW. Da er unter Alkoholeinwirkung stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 400 Euro.