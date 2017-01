Verkehrsunfall auf der B 414 bei Kroppach

Veröffentlicht am 7. Januar 2017 von wwa

KROPPACH – Verkehrsunfall auf der B 414 – zwei Personen verletzt – Am Donnerstagmittag, 05. Januar, 12:13 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Kroppach, Bundesstraße 414 ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 55jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße 414 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Kroppach. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und nicht ordnungsgemäßer Bereifung, die Kontrolle über den Wagen und kam rechts neben der Fahrbahn im Straßengraben zum Stillstand. Der Unfallverursacher und sein 41jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 3.500 Euro.