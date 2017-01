Veröffentlicht am 7. Januar 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwied verschenken oder einfach nach Hause holen – Die Tourist-Information Neuwied ist nicht nur Anlaufpunkt für Gäste der Deichstadt, sondern auch für ihre Bürger. Neben Ausflugtipps und Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Region findet man hier auch ausgefallene Geschenkideen, natürlich mit Neuwied-Bezug. Das Sortiment wurde erst vor kurzem vergrößert. Tassen mit unterschiedlichen Motiven, Basecaps, Pins für Sammler, Magnete, Schneekugeln und im Zuge der Abschaffung von Plastiktüten verschiedene Stofftaschen werden angeboten. Die Deichstadt-Möwe, die munter Vorgesagtes nachplappert, ist ein lustiges Mitbringsel für Kinder. Gleich in mehreren Ausführungen gibt es die Mousepads. Entweder nur mit Neuwied-Fotos oder mit integriertem Stifthalter und den Zeichnungen der Firma Kraejen. Diese finden sich auch auf Schreibtischunterlage und Puzzle wieder. Es gibt also einiges Neues in der Tourist-Information in der Marktstraße zu entdecken. Ein Blick lohnt sich, zumal für alle kostenfrei der neue Wandkalender mit allen städtischen Veranstaltungen 2017 bereit liegt.