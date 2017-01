Veröffentlicht am 7. Januar 2017 von wwa

REGION – „Unser Dorf hat Zukunft“ – 2017 – Die Landtagsabgeordneten Dr. Peter Enders und Michael Wäschenbach regen an, dass sich möglichst viele Ortsgemeinden aus dem Landkreis Altenkirchen an dem erneut ausgelobten Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auch im Jahre 2017 bewerben, dieser Landeswettbewerb ist dann auch die Voraussetzung für die Siegergemeinde, sich am Bundeswettbewerb 2019 beteiligen können. „In den 55 Jahren, in denen der Wettbewerb besteht, hat sich das bürgerschaftliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger bewährt, das zeigt die rege Beteiligung von über 400 Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2014 und 2015“, so die beiden Landtagsabgeordneten, die selbst Ortsbürgermeister in ihren Heimatgemeinden sind. Die Abgeordneten weisen darauf hin, dass gerade im Rahmen dieses Dorfwettbewerbs aktuelle Themen der Dorfentwicklung diskutiert und weiterentwickelt werden können. Erstmals wird im Jahre 2017 in Rheinland-Pfalz neben den bestehenden Sonderpreisen für „Demografische Dorferneuerung“ ein zusätzlicher Sonderpreis für „Kinder- und jugendfreundliche Dorferneuerung“ ausgelobt. Interessierte Ortsgemeinden müssen ihre Bewerbungen bis zum 17. März 2017 bei der Kreisverwaltung Altenkirchen einreichen.