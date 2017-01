Mit 2,58 Promille Verkehrsunfall verursacht

Veröffentlicht am 7. Januar 2017 von wwa

NIEDERRADEN – Verkehrsunfall durch stark alkoholisierten Fahrzeugführer verursacht – Am Donnerstagmittag, 05. Januar, um 12:07 Uhr, verunfallte ein stark alkoholisierter, 53jähriger Autofahrer, in der Bismarckstraße in Niederraden. In einer scharfen Rechtskurve kam er aufgrund deutlicher Alkoholeinwirkung in Verbindung mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der winterglatten Straße von der Fahrbahn ab. Auf einem weiterführenden Wirtschaftsweg beschädigte er bis zum Stillstand mehrere Holzpfähle und ein Verkehrsschild. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Dem Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.