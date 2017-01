„Schnellste“ des Tages wurde mit einer Geschwindigkeit von 81 km/h gemessen

Veröffentlicht am 7. Januar 2017 von wwa

HANROTH – Radarkontrolle an der Landesstraße 267, in der Gemarkung Hanroth – Am Donnerstagmorgen, 05. Januar, wurde im Zeitraum von 07:30 bis 12:00 Uhr auf der Landesstraße 267, in der Gemarkung Hanroth, eine Radarkontrolle durchgeführt. Die Geschwindigkeit ist im diesem Bereich auf 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften begrenzt. Bei der Kontrolle wurden 74 Verstöße im Verwarnungsbereich und 11 im Ordnungswidrigkeiten – Anzeigenbereich festgestellt. Der „Schnellste“ wurde mit einer Geschwindigkeit von 81 km/h gemessen.