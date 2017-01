Katzwinkler Senioren haben viel vor

Veröffentlicht am 6. Januar 2017 von wwa

KATZWINKEL – Neujahrstreff der Katzwinkler Senioren – Zum ersten Katzwinkler Seniorentreff im neuen Jahr 2017 begrüßte Initiator Friedhelm Heck zahlreiche Katzwinkler Senioren im Schützenhaus des örtlichen Schützenvereins begrüßen. Heck wünschte allen Teilnehmern ein glückliches neues Jahr. Bei einem deftigen Frühstück ließ er noch einmal die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren, verbunden mit einem Dank an die Verantwortlichen des Schützenvereins Elkhausen-Katzwinkel, die mit der Überlassung der Räumlichkeiten diese Treffs erst ermöglichen. Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer ist ein Besuch des Heimatmuseums in Kirchen geplant und organisiert worden. Hier besteht die Möglichkeit für viele der Senioren, Bilder und Gegenstände ihrer alten beruflichen Wirkungsstätten, sei es die Friedrichshütte in Wehbach oder die Lokomotivfabrik Jung-Jungenthal in Kirchen, zu besichtigen. Treffpunkt zur Abfahrt nach Kirchen ist am Sonntag, 05. Februar um 14:00 Uhr am Schützenhaus. Hier werden Fahrgemeinschaften gebildet. Der nächste Termin ist der närrische Seniorentreff am Dienstag, 07. Februar ab 10:00 Uhr im Schützenhaus. Um Beiträge für die Bütt und Kräbbelchen, etc. wird gebeten.