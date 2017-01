Veröffentlicht am 6. Januar 2017 von wwa

A K T U E L L – GRAFSCHAFT – Raubüberfall auf Raiffeisenbank – Freitagmorgen, 06. Januar, wurde gegen 09.37 Uhr in Grafschaft, in der Joseph-von-Fraunhofer-Straße die Raiffeisenbank überfallen. Die Polizei hat nach dem Raubüberfall eine groß angelegte Fahndung eingeleitet und wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit:

Der Überfall wurde von einem maskierten Täter unter Gewaltandrohung begangen.

Personenbeschreibung:

– männlich

– auffallend groß

– kräftige Gestalt

– trug bei Tatausführung eine dunkle Jacke, eine Jeans und eine

Maske.

Nach den derzeit vorliegenden Informationen wurde bei der Tat niemand verletzt. Weitere Details zum Hergang und die Beutehöhe sind noch nicht bekannt. Ebenso sind zur Stunde die Fluchtrichtung und mögliche Fluchtmittel unklar.

Die Polizei fragt: Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen

Fluchtumständen geben?

Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte?

Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Autofahrer in der Region werden gebeten, keine Anhalter mitzunehmen. Hinweise bitte an die Polizei in Remagen, Tel.: 02642/93820.