KIRCHEN – Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen mit Wanderzielen 14. und 15. Januar – Samstag 14. und Sonntag 15.Januar 2017

Internationale EVG und DVV Wandertage in 65594 Runkel

Veranstalter: Wanderfreunde 1985 TUS Dietkirchen e.V.

Start und Ziel: Stadthalle Runkel,Am Sportplatz 3,65594 Runkel

Wanderstrecken: 06,11 und 20 KM

Startzeiten: Samstag 06 und 11 KM von 07:00 – 14 :00 Uhr, 20 Km von 07:00 -13:00 Uhr , Sonntag alle Strecken von 07:00 – 13:00 Uhr

Zielschluss: 17:00 Uhr

Internationale Wandertage in 55444 Schweppenhausen

Veranstalter: TUS 09 Schweppenhausen e.V.

Start und Ziel: Schlossgartenhalle Schweppenhausen

Wanderstrecken: 06,10,15 und 20 KM

Startzeiten: 05 und 10 KM von 08:00 – 14:00 Uhr, 15 Km von 08:00 – 13:00 Uhr, 20 Km von 08:00 – 12:00 Uhr

Zielschluss: 16:00 Uhr

Bitte bei der Gruppenmeldung die Startkarte unter „S“ für Siegperle Kirchen angeben.

Busfahrt am 12. März 2017 nach St. Julian

Unsere nächste Busfahrt findet am Sonntag den 12. März 2017 nach St. Julian statt. Dort können Wanderstrecken von 06,11 und 20 KM erwandert werden.

Der Fahrpreis pro Person beträgt 10€ inclusive IVV-Startkarte ! Zusteigeorte und Zeiten sind auf unserer Internetseite www.siegperle.de einsehbar.

Gäste sind herzlich willkommen ! Es sind noch Plätze frei !

Anmeldung über Sven Wolff , Telefon: 02741 6972 oder per email: siegperle@aol.com

Die Busfahrten im 1. Halbjahr 2017:

12.03 St.Julian WV „Dippelbrüder“

09.04 Giessen Volkssportfreunde EVG

30.04 Ramstein Roadrunners

14.05 Vereinswanderung Wilnsdorf PW der WF Siegen

11.06 Allenbach Wanderfreunde „Huckepack“

25.06 Otzberg-Hering , Wanderfreunde Hering

16.07 Flacht Wanderfreunde „Die Tramps“

06.08 Ebernhahn , Wanderfreunde mit Start in Boden bei Montabaur

Zusteigeorte und Zeiten sind auf unserer Internetseite www.siegperle.de einsehbar. Preis pro Person 10€ incl. IVV-Startkarte.

Anmeldung über Sven Wolff , Telefon: 02741 6972 oder per email: siegperle@aol.com (Vereinsbericht)