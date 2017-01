Veröffentlicht am 5. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreiches Ergebnis bei Schwimmkurs für Erwachsene der DLRG Altenkirchen – In nur drei Monaten erwarben 17 Teilnehmer/innen insgesamt drei Anfänger-Schwimmabzeichen sowie 13 Schwimmabzeichen des DSA in Bronze. Schönes Ergebnis in toller Atmosphäre, das in 12 Wochen von Anfängern und Fortgeschrittenen erzielt wurde. Die Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen kann als mustergültig für solche Projekte angesehen werden. Alle Teilnehmer/innen waren mit besonders viel Spaß und Engagement bei der Sache, geübt wurde nicht nur allein das Fortbewegen in diversen Stilen im Wasser, sondern auch Springen und Tauchen stand auf dem Plan. Der DLRG Altenkirchen freut sich auf einen nächsten Schwimmkurs in Zusammenarbeit mit der VHS.