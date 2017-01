Veröffentlicht am 5. Januar 2017 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen im Zeitraum von Montag bis Freitag, 09. bis 13. Januar. – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei folgende Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 09. Januar: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Swisttal-Ludendorf auf der B 56 und in Bonn auf der Reuterstraße;

Dienstag, 10. Januar: in Bonn auf der Sternenburg- und der Reuterstraße, in Bornheim-Widdig auf der L 300 und in Bornheim-Brenig auf der Straße Hohlenberg;

Mittwoch, 11. Januar: in Königswinter auf der Dissenbachtalstraße, in Beuel auf der Pützchens Chaussee, in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße und in Bonn auf der Adenauerallee;

Donnerstag, 12. Januar: in Swisttal-Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße, in Rheinbach auf der B 266, in Bornheim-Brenig auf der Straße Hohlenberg und in Bonn auf der Graurheindorfer Straße;

Freitag, 13. Januar: in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Königswinter-Bellinghausen auf der L 268, in Königswinter-Freckwinkel auf der Siegburger Straße und in Beuel-Vilich auf der Niederkasseler Straße. Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet gerechnet werden.