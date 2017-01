Zwei Computerkurse bei der Kreisvolkshochschule

Veröffentlicht am 5. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Keine Angst vor dem Computer – Zwei Computerkurse der Kreisvolkshochschule starten im Januar in Altenkirchen – Gleich zwei EDV-Kurse bietet die Kreisvolkshochschule ab Ende Januar in Altenkirchen. Interessierte können darin gezielt Kenntnisse im Umgang mit dem Rechner erwerben oder ausbauen.

Den Internet-Aufbaukurs „Silver Surfer“ für Seniorinnen und Senioren bietet die Kreisvolkshochschule ab Montag, 23. Januar an. Grundkenntnisse werden vertieft und fortgeschrittene Techniken und Tipps für Recherchen im Internet vermittelt. Die Teilnehmenden lernen verschiedene Suchmaschinen und ihre Anwendungsmöglichkeiten kennen. Es gibt eine Einführung in die Verkaufsplattform eBay und der Hintergrund von sozialen Netzen wie beispielsweise Facebook wird erklärt. Neben dem Versand von E-Mails via Outlook, erhalten die Silver Surfer einen Eindruck in das Thema Chatten und Telefonieren im Internet. Der Kurs vermittelt abschließend detaillierte Kriterien und praktische Hinweise zur Sicherheit im Internet. Die Kurszeiten sind am Montag, 23. Januar, Dienstag. 24. Januar, Donnerstag, 26. Januar und Freitag, 27. Januar jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro.

Der zweite Computerkurs „Erste Begegnung mit Computer und Maus“, beginnt am Montag, 30. Januar. Er ist speziell an Anfänger gerichtet, die sich allgemeines Basiswissen aneignen möchten – sei es aus beruflichen oder privaten Gründen. Wer Berührungsängste mit dem Computer verlieren möchten und in einer ruhigen Atmosphäre, bei einem angemessenen Tempo lernen möchten, Texte zu schreiben, E-Mails zu verschicken oder im Internet zu surfen, findet hier das passende Angebot. Neben dem Bewältigen von einfachen und alltäglichen Computerarbeiten, lernen die Teilnehmenden mit dem PC fehlerfrei umzugehen. Sie erhalten Tipps zu individuellen Einstellungen der Computerprogramme, lernen bei Problemen souverän zu reagieren und Fehler zu beheben. Die Teilnehmer haben genug Zeit, die während der Unterrichtsstunden erworbenen Kenntnisse umzusetzen. Am Kurs können Personen teilnehmen, die keinerlei oder nur sehr geringe Computervorkenntnisse haben.

Der Kurs mit vier Terminen findet von Montag, 30. Januar bis Freitag, 3. Februar (außer Mittwoch) jeweils in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr im EDV-Schulungsraum der KVHS in Altenkirchen statt. Kursleiterin ist Kitja Müller. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Weitere Infos und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/ 81-22 12 oder per Email an kvhs@kreis-ak.de.