DRK Senioren besuchen Abtei Marienstatt

Veröffentlicht am 5. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausflug des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen ging „zwischen den Jahren“ zur Abtei Marienstatt – Manche Menschen sehen das Ende der Weihnachtszeit nach dem 26. Dezember als beendet an. Aber da dem ja gar nicht so ist, nutzten einige Bewohner des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen am 27. Dezember gern einen Ausflug zum Kloster Marienstatt, um sich dort die weihnachtliche Krippenausstellung anzuschauen. Nicht nur in einem separaten Raum, sondern auch in der Kirche waren wunderschöne Krippenlandschaften aufgebaut, die bis ins Detail liebevoll mit Naturmaterialien dekoriert waren. Die Aufmerksamkeit galt sowohl diesen Krippen als auch der Kirche mit dem Altar. Trotz des winterlichen Wetters erahnten die Senioren, wie schön ein Spaziergang durch den Klostergarten bei wärmeren Temperaturen sein muss. Also war für alle klar: Diesen Ausflug wiederholen wir im Frühjahr und genießen dann die bunt blühende Natur und den Geruch der Kräuter im Klostergarten. (anar) Fotos: Artelt