4. Januar 2017

MALBERG – Proklamation bei der KG Malberg – Am Samstag, 14. Januar ist es endlich soweit, die Karnevalsgesellschaft „rot-weiss“ Malberg startet in die neue Session! Mit der Proklamation der neuen Regenten um 19:11 Uhr im Bürgerhaus Malberg beginnt auch in Malberg die langersehnte fünfte Jahreszeit.

Das noch amtierende Prinzenpaar Pascal I. und Silke-Ellen I. (Unverzagt) müssen nach einem jecken Jahr Abschied nehmen. Die Karnevalsgesellschaft wird eine neue Tollität ins Amt führen und hat dazu viele befreundete Vereine eingeladen. Einlass ins Bürgerhaus ist ab 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei!