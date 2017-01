78jähriger Autofahrer verursacht Unfall in Atzelgift

Veröffentlicht am 4. Januar 2017 von wwa

ATZWLGIFT – Verkehrsunfall in Atzelgift – Eine Person verletzt – Dienstagnachmittag, 03. Januar, gegen 15:50 Uhr ereignete sich in Atzelgift, in der Marienstätter Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 78jähriger Autofahrer befuhr die Marienstätter Straße aus Richtung Luckenbach kommend in Richtung Streithausen. In Höhe der Unfallstelle stieß er, aufgrund von zu geringem Seitenabstand, gegen das linke Fahrzeugheck eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit circa 5.000 Euro.