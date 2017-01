Veröffentlicht am 4. Januar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Traditionelle Prunksitzung in der „närrischen Stadthalle“ mit Prinz Jörg I – Am Samstag, 18. Februar, ab 18:11 Uhr ist die traditionelle Prunksitzung in der „närrischen Stadthalle“ mit Prinz Jörg I. Vorhang auf zur großen Altenkirchener Prunksitzung: Sitzungspräsident Sandro Marrazza wird dem närrischen Publikum eine Karnevalsitzung der absoluten Spitzenklasse darbieten. So wurde in diesem Jahr „Tante Erna“ von Holliewald verpflichtet. Bei ihren Walk-Acts quer durchs Publikum gehen ihr nie die Themen aus. Außerdem sind mit dabei: zwei Lausbuben, Die Ratsherren von Unkel, Horst von Holliewald und der Westerwälder Wirbelwind „Carmen Neuls“. Sie wird bekanntermaßen wieder den ein oder anderen auf die Schippe nehmen.

Direkt vom rheinischen Karneval in die Stadthalle Altenkirchen kommt die Gruppe „Gulaschkapell“, die mit Schlagzeug, Trompete, Horn und Tuba eine ganz besondere Bühnenshow abliefert! Die „Gulaschkapell“ gibt sich normalerweise mit Band´s wie „Domstürmer“ oder „De Boore“ die Klinke in die Hand. Ferner hat sich ein Männerballett der Spitzenklasse, die „Schöneberger Bordstein-Schwalben“, mit einem fantastischen Showtanz angesagt.

Zu Gast sind natürlich auch die Freunde der Hobby-Carnevalisten aus dem Erbachtal, sowie die Mini´s, das Jugendtanzcorps und das Damen-Tanzcorps der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen, die Showtanzgruppe der KG Altenkirchen in Kooperation mit der Tanzschule „Dance-Point“ Ingelbach, das Prinzenmariechen Alina Tochenhagen und das Funkenmariechen Leoni Witt. Weiterhin für beste musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels und die bekannte und beliebte Band „Daniela Castillo & DeMuuze“ die auch im Anschluss an die Prunksitzung zum Tanz aufspielen wird. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich: Tickets können telefonisch vorbestellt werden bei Jochen Kolb 02682 4579 oder bei Wolfgang Falkenhahn 02681 6985. Für folgende Veranstaltungen, im großen Festzelt am Weyerdamm, liegen ab Januar Karten im Vorverkauf bereit: Mallorca-Party, 23. Februar; Altenkirchener Partynacht, 25. Februar; Umzug-Party, 26. Februar. Vorverkaufsstellen: Kreissparkasse Altenkirchen, Westerwaldbank Altenkirchen, Getränke Müller, Oberwambach. (heis)