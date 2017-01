Mauer gerammt – stiften gegangen

Veröffentlicht am 4. Januar 2017 von wwa

BREITSCHEID – Auto rammt Mauer – Fahrer flüchtet – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montagnachmittag, 02. Januar, gegen 15:10 Uhr, mit seinem Wagen die Zufahrtsstraße zur Talstraße in Breitscheidt. Hier fuhr er über die Einmündung gegen eine Mauer. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich, so die Polizei, um einen älteren silberfarbenen VW Passat handeln.