BETZDORF – iPad als Hauptpreis beim Adventskalender-Gewinnspiel der Sparkasse – Traditionell versüßten sich die Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg mit dem jährlichen Online-Adventskalender die Adventszeit. Hinter jedem Türchen verbarg sich ein toller Tagespreis. Mit der richtigen Beantwortung aller 24 Fragen, stieg die Chance auf den hochwertigen Hauptpreis: ein „Apple iPad Air 2“ mit 16GB Speicher und WLAN.

Nach der Gewinnauslosung am 27. Dezember wurde der Hauptpreis nun in der Geschäftsstelle in Betzdorf von Kundenberater Mario Klein an Wolfgang Rößler aus Kirchen übergeben. Auch dieses Mal konnte der Kalender über die Facebook-Seite der Sparkasse www.facebook.com/skwws aufgerufen werden. Mit rund 2.000 Registrierungen und knapp 61.000 Zugriffen erfreute sich der Kalender auch 2016 wieder großer Beliebtheit.