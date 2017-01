Veröffentlicht am 3. Januar 2017 von wwa

FLAMMERSFELD/HORHAUSEN – Dr. Enders, MdL: First Responder leisten sehr gute und verantwortliche Arbeit – Der Landtagsabgeordnete Peter Enders, Vorsitzender des Landtagsausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie, besuchte die First Responder Gruppe Flammersfeld und überzeugte sich im DRK-Gebäude in Güllesheim von der Arbeit und den Herausforderungen der Helfer vor Ort. Enders, auch Vizepräsident des DRK Kreisverbandes Altenkirchen, forderte, dass endlich ein Entwurf zur Änderung des Landesgesetzes über den Rettungsdienst vorgelegt werde. „Da muss der organisierten Ersten Hilfe eine wichtige Funktion zugeordnet werden, selbst wenn sie kein Teil des Rettungsdienstes werden wird“, so Enders, „damit ihr die Anerkennung zu Teil wird, die sie verdient. Im Gesetz muss auch das neue Berufsbild des Notfallsanitäters endlich angemessen abgebildet werden. Das wären wichtige Schritte in die richtige Richtung. Das zeige gerade die im Gespräch mit den First Respondern vorgelegte Arbeitsstatistik des Jahres 2016“. Mario Pees berichtete von 122 Einsätzen im Jahre 2016, die von 15 Mitgliedern der Flammersfelder First Responder Gruppe geleistet wurden. „Das bestätigt, so Peter Enders, „wie wichtig diese Arbeit der Helfer vor Ort ist. Niemand weiß, wie vielen Menschen durch diese ehrenamtliche Arbeit lebensrettend geholfen wird. Ich danke ausdrücklich allen, die sich als First Responder für die Allgemeinheit und für den Dienst am Mitmenschen einsetzen. Das Gesetz muss diesem notwendigen und vorbildlichen Dienst Rechnung tragen“, so Peter Enders.