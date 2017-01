Vierjähriges Kind läuft in Dermbach vor ein Auto

Veröffentlicht am 3. Januar 2017 von wwa

HERDORF-DERMBACH – Vierjähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Beim Überschreiten der Fahrbahn wurde Montagnachmittag, 02.Januar, gegen 15:00 Uhr, in Dermbach ein vierjähriges Kind schwer verletzt. Das Kind wurde mit Verdacht von Frakturen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 40jähriger Autofahrer befuhr die Rolandstraße aus Richtung Neunkirchen kommend in Richtung Kirchen, als das Kind unvermittelt von links kommend auf die Fahrbahn lief. Das Kind hatte offensichtlich nicht auf den Verkehr geachtet und kam hinter einem parkenden Transporter auf die Fahrbahn, so dass der Autofahrer nicht mehr reagieren konnte. Das Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Mit dem Verdacht auf Frakturen wurde das Kind in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.