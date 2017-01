Veröffentlicht am 3. Januar 2017 von wwa

OBERLAHR – Große Kostüm- und Prunksitzung in Oberlahr startet am 17. Februar – Narrenfahrplan für Oberlahr – kölscher Karneval live in Oberlahr – „Us Spass an d’r Freud!“, so lautet diesmal das schöne Motto der Session der KG Oberlahr. Schon seit Wochen laufen hinter den Kulissen in Oberlahr die Vorbereitungen für den Karneval in Oberlahr. Schließlich steht die große Kostüm- und Prunksitzung, die weit über die Grenzen von Oberlahr hinaus bekannt ist und zu den besten Sitzungen im Westerwald gehört, vor der Türe.

Das Organisationsteam der KG hat für die große Kostüm- und Prunksitzung am Freitag, 17. Februar ab 19:45 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr, wieder ein Programm der „Extra-Klasse“ zusammengestellt. Karnevals- und Partystimmung sind garantiert. Zu den Highlights gehört

Markus Krebs, der „Hocker Rocker“ (Comedy). Trocken, direkt und mit einem Bier haut der Ruhrpottler eine skurrile Geschichte nach der anderen raus. Die Kölner Band „Lupo“ zählt zu den sogenannten Jungen Wilden, die sich im Sog von Kasalla und Cat Ballou verstärkt auf die Bühnen trauen und Liebeslieder, Alltagserlebnisse und ihre Sicht der Dinge in kölsche Texte packen. Unterlegt wird das Ganze mit schönen Melodien im Bereich zwischen Pop und Ballade, zwischen Schlager und Hip-Hop. „Lupo“ wird in Oberlahr so richtig auf den „Putz hauen“. Mit von der Partie ist auch Feuerwehrmann Kresse (Klaus Böhmke), ein Garant für Stimmung und Lachfalten. Party Rock vom Feinsten bis der „Kessel dampft“ in der klassischen Formation Gitarre, Bass, Schlagzeug, mit einem prägnanten Gesang, wird die Kölner Gruppe: „B.B.Band“ in der „Lahrer Herrlichkeit“ präsentieren.

Natürlich sind auch die eigenen Kräfte, wie: Höppebötzjer, Jugendtanzgruppe, Elferrat, Funkengarde und die Tanzgruppe „Just for Fun“ mit von der Partie. Der Kartenvorverkauf für die Prunk- und Möhnensitzung erfolgt bei Ursula Steinebach (Steinebach Leuchten), Oberlahr, Bahnhofstraße 41, Telefon: 0151-55513477, jeweils dienstags und donnertags von 10:00 bis 16:00 Uhr. Alle Veranstaltungen finden wieder im beheizten Festzelt am Stadion in Oberlahr statt. Weitere Infos unter Telefon: 02685/988231.

Oberlahrer Narrentermine auf einen Blick:

Sonntag, 19. Februar: Kinderkarneval, Beginn: 13:30 Uhr

Donnerstag, 23. Februar: große Möhnenkaffee und Sitzung, Einlass: 14:11 Uhr

Freitag, 24. Februar: Dämmerschoppen-Party, Beginn: 19:11 Uhr

Dienstag, 28. Februar: Veilchen-Dienstagszug; Beginn: 14:11 Uhr, Aufstellung Brunnenplatz. Anmeldung für Wagen und Gruppen unter Tel. 02685/988231. Nach dem Zugabschluss am Veilchendienstag wird in der Dorfmitte und im Pfarrheim gefeiert.