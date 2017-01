Veröffentlicht am 3. Januar 2017 von wwa

HORHAUSEN – Rut-Wiesse Nacht der KG Horhausen am 4. Februar im Kaplan-Dasbach-Haus – Es ist wieder soweit! Samstag, 4. Februar rollt wieder die närrische Rut-Wiesse Nacht der KG Horhausen über die Bühne des Kaplan-Dasbach-Hauses. Mit von der Partie sind auch Prinzessin Evi die I. von Getränke und Mahl und Prinz Michael der III. von Eisen und Stahl (KG Horhausen), gemeinsam mit dem Hofstaat in tollen Kostümen. Einlass zur Rut-Wiesse Nacht ist ab 19:00 Uhr. Um 19:40 Uhr startet das Vorprogramm mit den Nachwuchsgruppen der KG Horhausen. Pünktlich um 20:11 Uhr beginnt dann die Rut-Wiesse Nacht, bei der Partystimmung und Abfeiern bis in den Morgen angesagt sind. Mit von der Partie sind neben Gastgruppen auch die Gruppen der KG Horhausen. Die Horser Funken warten wieder mit einer Sektbar auf.

Nachfolgend der Narrenfahrplan der KG Horhausen im Überblick:

• Sa., 04. Februar, 20:11 Uhr: Rut-Wiesse Nacht

• Sa., 11. Februar, 20:11 Uhr: Manöverball der Ehrengarde

• Sa., 18. Februar, 14:00 Uhr: Seniorennachmittag

• So., 19. Februar, 10:00 Uhr: Karnevalistisches Frühstück

• So., 19. Februar, 14:11 Uhr: Kinderkarneval

• Do., 23. Februar, 16:11 Uhr: MöhnenSitzung und Möhnenball

• Sa., 25. Februar, 20:11 Uhr: Jöleser Omend

• Mo., 27. Februar, 14: 11Uhr: Rosenmontagszug und Rosenmontagsball